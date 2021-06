Γερμανία - Ουγγαρία: Οπαδός εισέβαλε με σημαία του Pride στον ύμνο των Ούγγρων (vid)

Την ώρα που ακουγόταν ο ύμνος της Ουγγαρίας, ένας οπαδός εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο της «Allianz Arena» και έδειξε στους Ούγγρους παίκτες τη σημαία του Pride.

Το σίριαλ που προκάλεσε η άρνηση της UEFA στο Μόναχο για τη φωταγώγηση της «Allianz Arena» στα χρώματα του Pride είχε και νέο... επεισόδιο. Κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου της Ουγγαρίας πριν από το ματς με τη Γερμανία, ένας οπαδός κατάφερε να εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο, θέλοντας να δείξει τη σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας μπροστά στους ποδοσφαιριστές. Κάτι που τελικά κατάφερε, πριν οι φρουροί του γηπέδου τον ακινητοποιήσουν και τον απομακρύνουν για την έναρξη του ματς.

Oh wow! One spectator just ran on with a rainbow flag during the Hungarian national anthem. Loud cheers from the Germany block pic.twitter.com/EDJzdV0tbx