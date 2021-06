Euro 2020 - Γερμανία: Κίμιχ, Γκνάμπρι, Φόλαντ το... boyband των Πάντσερ (vid)

Κίμιχ, Γκνάμπρι, Φόλαντ ένωσαν τις μουσικές τους δυνάμεις και χάρισαν ένα ευχάριστο διάλειμμα στην αποστολή της εθνικής Γερμανίας, στους ρυθμούς του «What's Up» των 4 Non Blondes.

Αν ήταν συγκρότημα, το «Πάντσερ» θα ήταν το ιδανικό τους όνομα. Γιόσουα Κίμιχ, Σερτζ Γκνάμπρι και Κέβιν Φόλαντ έκαναν διάλειμμα από την προετοιμασία για το ματς πρόκρισης κόντρα στην Ουγγαρία (22:00, MΑΚΕΔΟΝΙΑ TV) και προσέφεραν μουσική παράσταση στους συμπαίκτες τους.

Με μία κιθάρα ο καθένας, επέδειξαν τις ικανότητές τους στος ρυθμούς του διάσημου ροκ κομματιού «Whatt's Up» των 4 Non Blondes και κέρδισαν και... διεθνή αναγνώριση, αφού το βίντεο που κοινοποίησε ο Ρόμπιν Κοχ στα social media έγινε ανάρπαστο.

Yes, times are tough, but here is the Deutsche Nationalmannschaft playing 4 Non Blondes „What‘s up“ pic.twitter.com/XtOLcvcf2L