Λούκα Μόντριτς: Ένας ιδιοφυής μαέστρος των γηπέδων (pics & vids)

Ηγέτης, μαέστρος, μάγος. Τρεις λέξεις οι οποίες χαρακτηρίζουν απόλυτα τον Λούκα Μόντριτς, ειδικά μετά την καταπληκτική εμφάνιση που πραγματοποίησε με την εθνική του ομάδα κόντρα στην Σκωτία. Ωστόσο, η ζωή του δεν ήταν πάντα ρόδινη. Ο Κροάτης μέσος πέρασε πολλά και δύσκολα μονοπάτια προκειμένου να φτάσει εδώ που βρίσκεται σήμερα.

Με μπροστάρη τον Λούκα Μόντριτς η Κροατία κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για τους «16» του Euro. O Kροάτης μέσος της Ρεάλ, αν και διανύει το 35ο έτος της ηλικίας του, έκανε το ματς της ζωής του, βοηθώντας την ομάδα του στην πρόκριση. Μπορεί στο τέλος του αγώνα με τους Σκωτσέζους να μην πήρε κι επίσημα τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη, άλλα όλοι αναγνωρίζουν τη συνεισφορά του στο ματς.

Το ρεκόρ και ο Ρονάλντο

Με μία ασίστ στον Πέρισιτς, 1 γκολ και συμμετοχή στα δύο από τα τρία γκολ της ομάδας του, ο έμπειρος Κροάτης έδειξε την κλάση του. Όχι μόνο αυτό αλλά ο Μόντριτς είχε τις περισσότερες επαφές με την μπάλα (115), τις περισσότερες πάσες από κάθε άλλον παίκτη στον αγωνιστικό χώρο (98), μέτρησε 2 σουτ, 1 αναχαίτιση της μπάλας, 1 διώξιμο και μία επιτυχημένη ντρίμπλα. Βέβαια θα μπορούσε να είχε τελειώσει τον αγώνα και με δύο ασίστ, αν κι εφόσον, μετά την μπαλιά παγκόσμιας κλάσης, ο Ιβάν Πέρισιτς νικούσε τον Μάρσαλ για να σκοράρει. Μετά το τέλος του αγώνα,, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την χαρά του και πανηγύρισε έξαλλα την πρόκριση, αγκαλιάζοντας τους συμπαίκτες του αλλά και τον προπονητή του, Ζλάτκο Ντάλιτς.

Ο Λούκα Μόντριτς απέδειξε ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. Είναι ούτως ή άλλως ο ρέκορντμαν συμμετοχών με την εθνική του ομάδα (141 παιχνίδια). Μάλιστα, έγινε ο νεότερος 22 ετών και 273 ημερών, κόντρα στην Αυστρία το 2008) και παράλληλα ο γηραιότερος (35 ετών και 286 ημέρων, κόντρα στην Σκωτία) που έχει βρει δίχτυα για λογαριασμό της εθνικής του ομάδας σε τελικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. O μόνος που έχει καταφέρει κάτι ανάλογο είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Συγκεκριμένα, οι δύο πρώην συμπαίκτες είναι οι μοναδικοί οι οποίοι έχουν σκοράρει στο φετινό Euro αλλά και σε εκείνο του 2008.

✅ Captained Croatia to round of 16

🇭🇷 First Croatian to score at 3 EURO final tournaments

⚽️ Oldest and youngest Croatian EURO goalscorer



Luka Modrić 👏#EURO2020 pic.twitter.com/FaPFWKdk5I — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 22, 2021

Luka Modric's game by numbers against #SCO



115 touches (most)

98 passes (most)

2 shots

1 interception

1 clearance

1 chance created

1 take-on completed

1 assist

1 goal



And one of the best goals of the tournament. 😍 pic.twitter.com/svkkpeyLwU — Squawka Football (@Squawka) June 22, 2021

Η σκληρή πλευρά της ζωής…

Ο δρόμος προς την επιτυχία δεν ήταν εύκολος και ούτε ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα! Ο Λούκα Μόντριτς αναγκάστηκε να βιώσει τη σκληρή πραγματικότητα της ζωής από τα έξι του. Το 1991 που ξέσπασε ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία, με τη μητέρα του και τον ίδιο να παλεύουν να επιβιώσουν σε συνδυασμό από την απουσία του πατέρα του ο οποίος ενσωματώθηκε στον στρατό της Κροατίας. Οι πρώτες του αναμνήσεις ήταν η δολοφονία του παππού του από Σέρβους εθνικιστές, με το πατρικό του σπίτι να καίγεται ολοσχερώς. Ακόμα και το κατάλυμα που ζούσε μαζί με την μητέρα του, ήταν ακατάλληλο δίχως νερό και ηλεκτρισμό. Εκεί που έβρισκε παρηγοριά ήταν σε μια αλάνα της γειτονιάς του στο Μόντριτσι, παίζοντας μπάλα. Ονειρό του να παίξει ποδόσφαιρο σε κάποια ομάδα. Αλλά δεν ήταν εύκολο για έναν σύλλογο να τον εντάξει στο δυναμικό του, εξαιτίας του σωματότυπο του.

1990, 5 year old Luka Modric is collecting his herd of goats before his family was forced to flee the area and become refugees.

2018, 32 year old Luka Modric is leading his country to their first World Cup final. pic.twitter.com/d1dIHvHQO0 — Kay (@RMPanther) July 14, 2018

Modric wasnt lucky enough to be born in a country like Spain England or France where playing football and achieving is easier, he had to deal with war and hard childhood like many children in ex-Jugoslavia.

Still he achieved to be one of the greatest and is keeping up until now.. pic.twitter.com/RzrO3k7C82 — Madrid Xrta. (@MadridXrta) June 22, 2021

Τελικά, η Ζαντάρ ήταν εκείνη η οποία αποφάσισε να τον «αγκαλιάσει» και να τον βάλει στις Ακαδημίες της. Ωστόσο, εκεί τα υπόλοιπα παιδιά του φέρονταν άσχημα και δεν τον υπολόγιζαν. Σκληρή αντιμετώπιση. Από την άλλη όμως είχε τον πατέρα του, ο οποίος δεν σταμάτησε ποτέ να τον πιστεύει και να τον ενθαρρύνει για να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Μία μέρα πήρε την απόφαση να του κατασκευάσει επικαλαμίδες από ξύλο, ώστε να αντέχει τις σκληρές προπονήσεις.

Η επιβράβευσή του ήρθε στα 15. Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ εκτίμησε το ταλέντο του και του προσέφερε το πρώτο του συμβόλαιο. Επειτα δεν χρειάστηκε και πολύ προκειμένου να γίνει βασικός και αναντικατάστατος της Ντινάμο. Επειτα ακολούθησε η Τότεναμ, η οποία έβγαλε από τα ταμεία της 21 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Τα τέσσερα χρόνια τα οποία αγωνίστηκε με τη φανέλα των «σπιρουνιών», ήταν αρκετά για να τον ξεχωρίσουν αλλά και το πιο σημαντικό, να τον αγαπήσουν για το ήθος του. Το 2012 η Ρεάλ τον είχε βάλει στη λίστα της και προκειμένου να τον κάνει δικό της χρειάστηκε να παραχωρήσει το διπλό χρηματικό ποσό στην Τότεναμ.

Με τους Μαδριλένους άνοιξε και το πιο σημαντικό κομμάτι. Όχι μόνο της ζωής του, αλλά και της ιστορίας της Ρεάλ. Αφού η προσφορά του στη «Βασίλισσα», δε συγκρίνεται. Οι «μερένγκες» το αναγνωρίζουν αυτό και τον Μάιο αποφάσισαν να τον επιβραβεύσουν με νέο συμβόλαιο μέχρι το 2022. Το αξιοσημείωτο όμως της υπόθεσης είναι πως ο Κροάτης μέσος αποδέχθηκε την μείωση των αποδοχών του κατά 50%, προκειμένου να βοηθήσει οικονομικά τον σύλλογο του σε αυτές τις δύσκολες μέρες, λόγω πανδημίας.

Στην Ρεάλ θα κλείσει μια δεκαετία και μεταξύ άλλων έχει καταφέρει να πανηγυρίσει τέσσερα Champions League, δύο πρωταθλήματα Ισπανίας αλλά και την Χρυσή Μπάλα το 2018.

Η στιγμή που δεν ξεχνιέται

Το 2018 η Κροατία «άγγιξε» το όνειρο, καθώς έφτασε πολύ κοντά στο επικρατήσει της Γαλλίας και ανακηρυχθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια. Δεν τα κατάφερε. Ωστόσο, έγινε η πρώτη χώρα από τα Βαλκάνια που έφτασε σε τελικό Μουντιάλ. Δεν ήταν λίγοι οι οποίοι πίστευαν ότι ο Λούκα Μόντριτς και η παρέα του θα κάνει το «θαύμα» και στο τέλος θα κατακτήσει αυτό το τρόπαιο. Η στιγμή που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στο μυαλό του Κροάτη μέσου, είναι μετά τον ημιτελικό με την Αγγλία.

Το κλάμα του στην αγκαλιά του Ζλάτκο Ντάλιτς, ο οποίος έπειτα δήλωσε: «Δεν πιστεύω πως υπάρχει παίκτης που θα σταματήσει μόνος του τον Μόντριτς. Ο Λούκα αξίζει τη Χρυσή Μπάλα μετά τα ματς του στο Παγκόσμιο Κύπελλο». Ετσι κι έγινε. Ο Κροάτης μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης, που έκανε τρομερή σεζόν, αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης για το 2018 και έπειτα από 11 χρόνια, έσπασε την απόλυτη κυριαρχία των Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι.

Ο ρέκορντμαν της Κροατίας

Πριν από μερικούς μήνες ο Λούκα Μόντριτς έγραψε ιστορία με την Εθνική Κροατίας, στο νικηφόρο 1-0 επί της Κύπρου για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Ο έμπειρος μέσος έφτασε 135 συμμετοχές με το εθνόσημο στο στήθος και είναι πρώτος στην ιστορία της χώρας του, αφήνοντας δεύτερο τον Ντάριο Σρνα με 134. Ο 35χρονος άσος συγκινημένος παρέλαβε μια φανέλα με τον αριθμό 135 μπροστά, ενώ οι συμπαίκτες του τον χειροκροτούσαν όρθιοι για αρκετά λεπτά. Τα μέλη της ομάδας είχαν ετοιμάσει και μια τούρτα με το 135, ενώ παρών ήταν και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας και άλλοτε σπουδαίος επιθετικός, Νταβόρ Σούκερ.

«Η ανάμνηση του παππού μου Λούκα πέρασε από το κεφάλι μου σαν ένα δυνατό φλας. Πόσο χαρούμενος και περήφανος θα ήταν αν μπορούσε να βιώσει την πραγματοποίηση των ονείρων μου. Με κάθε επίτευγμα, αυτές οι αναμνήσεις έρχονται στο μυαλό μου σίγουρα. Θα τον έχω πάντα στο μυαλό μου. Όποτε μπορώ, πηγαίνω και επισκέπτομαι τον τάφο του. Είχα μια πολύ ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Ήμουν ο πρώτος εγγονός του. Στον πόλεμο, χάνεις σημαντικούς ανθρώπους - για μένα ήταν ο παππούς μου» τόνισε.

You're going to love this video: freshly crowned as Croatian most capped player, @lukamodric10 shows his deepest emotions, with his teammates giving him standing ovation after watching the highlight reel of Luka's amazing international career. Pure passion. #Family pic.twitter.com/YVLt1mxNsb — HNS (@HNS_CFF) March 27, 2021

Σήμερα, ο Λούκα Μόντριτς και η παρέα του βρίσκονται στους «16» του Euro 2020 και δεν αποκλείεται η «χρβάτσκα» να φτάσει ψηλά και επαναλάβει ότι ακριβώς έκανε ο Μουντιάλ του 2018, όταν λύγισε μόνο στον τελικό, από τη Γαλλία. Οι Κροάτες περιμένουν τον αντίπαλό τους που θα προκύψει από τον 5ο όμιλο. Οποια εκ των Σουηδίας, Ισπανίας, Πολωνίας ή Σλοβακίας τερματίσει δεύτερη θα παίξει απέναντι στον Μόντριτς και την παρέα του για μια θέση στους προημιτελικούς. Από την πλευρά του πάντως ο 35χρονος άσος αποδεικνύει πως όταν θες κάτι μπορείς. Αρκεί να το πιστέψεις και να το κυνηγήσεις.