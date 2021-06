Euro 2020: Οριστικά στο «Γουέμπλεϊ» και με 65.000 φιλάθλους ημιτελικοί και τελικός (vid)

Ο κύβος ερρίφθη κι επίσημα από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και την UEFA κι έτσι οι ημιτελικοί και ο μεγάλος τελικός του φετινού Euro θα διεξαχθούν στο «Γουέμπλεϊ», μπροστά σε 65.000 φιλάθλους (75% της χωρητικότητας)!

Οριστικά σε αγγλικό έδαφος θα ολοκληρωθεί το φετινό Euro, με ρεκόρ επιτρεπόμενης προσέλευσης τους 65.000 θεατές!

Τόσο οι δύο ημιτελικοί (6-7/7) όσο και ο μεγάλος τελικός (11/7) του τουρνουά πρόκειται να φιλοξενηθεί στο «Γουέμπλεϊ», με την FA να επισημοποιεί τη συμφωνία της με την UEFA, βάσει της οποίας δεν θα χρειαστεί να υποβληθούν σε καραντίνα 14 ημερών οι 2.500 VIP και οι απεσταλμένοι των ξένων media.

Έτσι, από το 25% και τους 22.500 θεατές στα παιχνίδια των Τριών Λιονταριών στον 5ο όμιλο και το ένα ματς των «16» (Ιταλία-Ελβετία, 26/7), η προσέλευση θα αυξηθεί στο 75%, με τους 65.000 φιλάθλους να είναι ο υψηλότερος αριθμός κοινού σε αθλητικό event στο Ηνωμένο Βασίλειο από την έναρξη της πανδημίας.

Wembley's capacity will increase from 50-75% (around 65,000 fans) for last games of #EURO2020

Talks continue over number of overseas visitors who'd be exempt from COVID-19 travel restrictions

UEFA wants 1,000+ fans from each team in last four & 2,500 of "UEFA family"