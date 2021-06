Οι γερμανικές ομάδες απάντησαν στην UEFA με τη σημαία της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας (pics)

Μετά την απόρριψη της UEFA να φωταγωγηθεί η «Αλιάντς Αρένα» στα χρώματα της ΛΟΑΤΚΙ για την αναμέτρηση της Γερμανίας με την Ουγγαρία, το γερμανικό ποδόσφαιρο ενώθηκε κι έστειλε το δικό του μήνυμα.

Ο δήμαρχος του Μονάχου Ντίτερ Ράιτερ, ζήτησε να φωταγωγηθεί η «Αλιάντς Αρένα» στα χρώματα της ΛΟΑΤΚΙ για την αναμέτρηση της Γερμανίας με την Ουγγαρία, προκειμένου να δείξουν με αυτόν τον τρόπο την έμπρακτη στήριξή τους στη συγκεκριμένη κοινότητα μετά από το Νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στην Ουγγαρία και απαγορεύει την «προβολή και προώθηση της ομοφυλοφιλίας» για τους ανήλικους κάτω των 18 ετών.

Ωστόσο το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό από την UEFA. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το γερμανικό ποδόσφαιρο να ενωθεί και να δώσει μια ηχηρή απάντηση στην Ομοσπονδία.

Συγκεκριμένα, οι γερμανικές ομάδες δημοσίευσαν στα social media φωτογραφίες στα χρώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Μάλιστα, όπως τόνισαν με ανακοίνωση, σε περίπτωση που η απόφαση της UEFA δεν αλλάξει και το γήπεδο δεν φωταγωγηθεί υπό την αιγίδα της UEFA, τότε θα φωτιστεί τουλάχιστον στα γήπεδα των Βόλφσμπουργκ, Κολωνία και Άουγκσμπουργκ.

Μάλιστα το παράδειγμα των γερμανικών ομάδων, ακολούθησε και η Μπαρτσελόνα, θέλοντας να δείξει κι αυτή την στήριξή της στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

🏳️‍🌈 Für Vielfalt und Toleranz: Die #WWKARENA strahlt morgen Abend in Regenbogenfarben! 🌈 #PORGER #EURO2020 #LoveIsLove @EURO2020 pic.twitter.com/qf8shaaZao

🌈 Zeichen für Vielfalt: Während des EM-Spiels Deutschland gegen Ungarn am Mittwochabend werden die Pylonen des RheinEnergieSTADIONs in Regenbogenfarben leuchten. #effzeh https://t.co/CDjmqK522C

Der Fußball muss in seiner Rolle als Bindeglied zwischen den Menschen seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden. Dazu gehört auch, für eine Welt einzustehen, in der jeder Mensch lieben kann, wen er will. #EURO2020 | #UEFA |#fcsp | #liebdochwenduwillst pic.twitter.com/UE0FnDrgVW