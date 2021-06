Μάχες για την πρώτη θέση και την πρόκριση στον τέταρτο όμιλο

Τσεχία-Αγγλία και Κροατία-Σκωτία με πολλές στοιχηματικές επιλογές από το Πάμε Στοίχημα.

Με δύο μεγάλα παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα ο τέταρτος όμιλος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η Τσεχία και η Αγγλία θα αναμετρηθούν στο Wembley, σ’ ένα αγώνα που θα κρίνει την πρώτη θέση στον όμιλο. Οι δύο ομάδες «συγκατοικούν» στην κορυφή με 4 βαθμούς. Η Τσεχία έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων και με ισοπαλία παίρνει την πρώτη θέση. Η Αγγλία θέλει μόνο τη νίκη.

Μάχη για την πρόκριση θα γίνει στο άλλο ματς του ομίλου, ανάμεσα στην Κροατία και την Σκωτία, το οποίο θα διεξαχθεί στο Hampden Park της Γλασκώβης. Και οι δύο θέλουν μόνο τη νίκη για να προκριθούν στη φάση των «16».



Περισσότερα από 500 ειδικά στοιχήματα για κάθε αγώνα



Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 500 στοιχηματικές επιλογές για κάθε παιχνίδι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Ανάμεσα στις επιλογές που έχουν οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα είναι και οι ακόλουθες:

• Πρώτο γεγονός στον αγώνα

• Λεπτό επίτευξης του πρώτου γκολ

• Παίκτης που θα σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα

• Τελευταίος σκόρερ του αγώνα

• Παίκτης που θα δεχτεί την πρώτη κάρτα

• Πρώτο κόρνερ/οφσαϊντ /κερδισμένο πλάγιο άουτ /ελεύθερο από το τέρμα

• Νικητής Κόρνερ

• Συνολικές Κάρτες

• Συνολικά Οφσάιντ

• Καταλογισμός πέναλτι στον αγώνα

• Ομάδα που θα κάνει τα περισσότερα φάουλ στον αγώνα

• Ομάδα που θα σκοράρει πρώτη & Τελικό Αποτέλεσμα

• Σκορ πολλαπλών επιλογών

• Στοίχημα χωρίς ισοπαλία

• Πόντοι Αξιολόγησης



Το πρώτο γκολ από Λούκα Μόντρις και Τσε Άνταμς



Στον αγώνα Κροατία-Σκωτία το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σήμερα ενισχυμένη απόδοση στην αγορά «Παίκτης που θα σκοράρει το πρώτο γκολ» για τους Λούκα Μόντριτς και Τσε Άνταμς.

Για όλους τους αγώνες της πρώτης φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ οι προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης», «Σκορ 3», «Επιστροφή Στοιχήματος» και σε επιλεγμένους αγώνες το «2-0 & Έληξε». Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για τις προωθητικές ενέργειες και για να μάθετε περισσότερα ρωτήστε τον πράκτορά σας.

Το «2-0 & Έληξε» ισχύει σήμερα για τον αγώνα Τσεχία-Αγγλία και αύριο για το παιχνίδι Γερμανία-Ουγγαρία.



Power Combo με ενισχυμένες αποδόσεις



Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και τα Power Combo, τα συνδυαστικά στοιχήματα με ενισχυμένες αποδόσεις.

Δύο από τα Power Combo, για τα σημερινά παιχνίδια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, είναι τα ακόλουθα:

• Κροατία-Σκωτία: Πρώτη ομάδα που θα σκοράρει η Σκωτία & ομάδα που θα κερδίσει το πρώτο κόρνερ η Κροατία & over 1,5 γκολ η Κροατία.

• Τσεχία-Αγγλία: Να σκοράρει ο Χάρι Κέιν & over 0,5 γκολ η Τσεχία & over 10,5 κόρνερ στον αγώνα.