Κρόος: «Τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα μου τις είχα χάρη στον Ρονάλντο» (pic & vid)

Ο Τόνι Κρόος αποκάλυψε τον μικρό διάλογο που είχε με τον άλλοτε συμπαίκτη του, Κριστιάνο Ρονάλντο μετά τη νίκη της Γερμανίας επί των Πορτογάλων με 4-2.

Η εθνική Γερμανίας του Τόνι Κρόος επικράτησε με 4-2 της εθνικής Πορτογαλίας του Κριστιάνο Ρονάλντο. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, Κρόος και Ρονάλντο αντάλλαξαν μερικές κουβέντες.

Οπως αποκάλυψε ο μέσος της Ρεάλ στο podcast του Einfach mal Luppen, μέσω της Sun Sport, οι δύο τους μίλησαν για τον όμιλο τους και τo Euro, την εξέλιξη του Ρονάλντο και για την ζωή του στην Ιταλία.

Man this is so sad and beautiful at the same time

Kroos x ronaldo x Pepe 🥺 pic.twitter.com/ekXI64F9WB