Ιταλία - EURO 2020: Τα νεύρα του Λοκατέλι με την πλάκα του Μπαρέλα (vid)

Ο Νικολό Μπαρέλα έκανε πλάκα στον πάγκο της εθνικής Ιταλίας στον Μανουέλ Λοκατέλι, ο οποίος ενοχλήθηκε ιδιαίτερα ωστόσο.

Μπορεί η Ιταλία να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, να έχει προκριθεί ως πρώτη από τον όμιλό της, να μην έχει δεχθεί γκολ και να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, αλλά δεν είναι όλες οι ώρες για... πλάκα.

Ο Νικολό Μπαρέλα πέταξε αστειευόμενος... χαρτί στον Μανουέλ Λοκατέλι, ο οποίος δεν το πήρε τόσο ψύχραιμα και ενοχλήθηκε. Δείτε τη φάση:

This is the best moment of #ITA at #Euro2021



Barella vs Locatelli pic.twitter.com/FGQTEXA1ys