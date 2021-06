Βόρεια Μακεδονία - Ολλανδία: Αποθέωση για Πάντεφ, οι Οράνιε τον τίμησαν με ξεχωριστή φανέλα (vids)

Η Ολλανδία τίμησε τον Γκόραν Πάντεφ στο τελευταίο του ματς με τη Βόρεια Μακεδονία, χαρίζοντάς του φανέλα των Οράνιε με το όνομά του και τον αριθμό συμμετοχών (122) στην πλάτη.

Ο Γκόραν Πάντεφ λέει αντίο στην εθνική Βόρειας Μακεδονίας - ίσως και γενικά στην ποδοσφαιρική του καριέρα, αν και έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει για μία ακόμη σεζόν - με την 122η και τελευταία συμμετοχή του να καταγράφεται στην αναμέτρηση με την αντίστοιχη της Ολλανδίας για την τρίτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Euro.

Ο 37χρονος γνώρισε γενική αποθέωση από τους θεατές στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» του Άμστερνταμ και οι Οράνιε τον τίμησαν. Ο αρχηγός της Ολλανδίας, Τζορτζίνιο Βαϊνάλντουμ, του χάρισε φανέλα της ομάδας με το όνομά του και τον αριθμό των συμμετοχών του σε εθνικό επίπεδο στην πλάτη.

All class from the Netherlands and Gini Wijnaldum



The Dutch present Goran Pandev with a commemorative shirt for his North Macedonia international swansong #OptusSport #EURO2020 #MKD #NED #UKR #AUT pic.twitter.com/iGqfPGC0He