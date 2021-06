Κιάερ: «Υπερήφανος για το πώς τα καταφέραμε με τον Έρικσεν» (vid)

Για το περιστατικό με τον Κρίστιαν Έρικσεν κλήθηκε να μιλήσει ο αρχηγός της εθνικής Δανίας, Σίμον Κιάερ, ο οποίος τόνισε πως εκείνη η μέρα θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη του.

Ο αρχηγός της εθνικής Δανίας, ήταν εκείνος ο οποίος έτρεξε και έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον Έρικσεν. Αντιλήφθηκε πρώτος τη σοβαρότητα της κατάστασης και δεν επέτρεψε να γυρίσει η γλώσσα του Κρίστιαν Έρικσεν.

Οχι μόνο αυτό αλλά δημιούργησε μια ανθρώπινη ασπίδα γύρω από τον άσο της Ίντερ, ενώ συμπαραστάθηκε στη σύντροφο του μαζί με τον Σμάιχελ! Με αυτόν τον τρόπο απέδειξε γιατί φοράει το περιβραχιόνιο στο μπράτσο του.

Η Δανία σήμερα (21/06, 22:00, ANT1, Live Gazzetta) αντιμετωπίζει την Ρωσία και στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, ο Κιάερ μίλησε για το περιστατικό με τον Έρικσεν και θέλησε να τονίσει το πόσο υπερήφανος αισθάνεται που κατάφεραν όλοι να κρατήσουν τον συμπατριώτη τους, στη ζωή.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη την ημέρα. Ο Κρίστιαν πλέον είναι καλά, είναι με την οικογένειά του και χρειάζεται λίγο χρόνο. Αντιδράσαμε όλοι μας ως ομάδα, ο καθένας όπως είναι σωστό και βάσει της προσωπικότητάς του. Μόνο περηφάνεια μπορώ να αισθάνομαι για το πώς τα καταφέραμε όλα. Θέλω να βοηθώ τους γύρω μου, να κάνω τον εαυτό μου διαθέσιμο. Ως ομάδα κάναμε πολλές συζητήσεις», εστιάσαμε στα μικρά πράγματα κι επίσης στο τι συνέβη την τελευταία εβδομάδα», τόνισε χαρακτηριστικά ο αμυντικός της Μίλαν.

🗣️ "The team spirit which was really crucial for us."



👏 #DEN captain Simon Kjær says that the team spirit helped them get through the opening game of #EURO2020! pic.twitter.com/iKnXng4Q5U