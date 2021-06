EURO 2020: Ούγγροι οπαδοί κατά της διαμαρτυρίας εναντίον του ρατσισμού!

Οι Ούγγροι με πανό έδειξαν ακόμα μια φορά την αντίθεσή τους στη διαμαρτυρία των παικτών κατά του ρατσισμού πριν τη σέντρα.

Χιλιάδες Ούγγροι οπαδοί βγήκαν στους δρόμους της Βουδαπέστης πριν από το ματς εναντίον της Γαλλίας, αφού με πορεία θέλησαν να μπουν στο γήπεδο. Ωστόσο, αρνητική εντύπωση προκάλεσαν τα πανό κατά της διαμαρτυρίας των παικτών πριν τη σέντρα εναντίον του ρατσισμού. Θυμίζουμε, πως οι Ούγγροι οπαδοί είχαν αποδοκιμάσει σε φιλικό παιχνίδι τους Ιρλανδούς παίκτες που είχαν γονατίσει πριν την έναρξη αναμέτρησης. Θυμίζουμε, πως το γήπεδο της Βουδαπέστης είναι κατάμεστο κόντρα στη Γαλλία από 61.000 οπαδούς.

Hungary fans right now ahead of their match against France a href="https://twitter.com/hashtag/euro2020?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#euro2020 pic.twitter.com/lO8wDNUwuU