Αγγλία - Σκωτία: Η αστυνομία προχώρησε σε 18 συλλήψεις (pic & vid)

Σε 18 συλλήψεις προχώρησε η Μητροπολιτική Αστυνομία, μετά τα επεισόδια, στο πλαίσιο του αγώνα ανάμεσα στην Αγγλία και τη Σκωτία στο «Γούεμπλεϊ».

Λίγο πριν τη σέντρα ανάμεσα σε Αγγλία και Σκωτία στο «Γούεμπλεϊ», οι οπαδοί και των δύο ομάδων δημιούργησαν ένα… εκρηκτικό κοκτέιλ στους δρόμους του Λονδίνου.

Η απόβασή των Σκωτσέζων στο Λονδίνο γέννησε απίθανες σκηνές πανηγυρισμών και οπαδικής «καλτίλας». Ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές είχαν αρκετή δουλειά προκειμένου να επαναφέρουν την τάξη.

Για να το πετύχουν αυτό, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 18 άτομα στο κέντρο της αγγλικής πρωτεύουσας, καθώς και σε περιοχές κοντά στο Γουέμπλεϊ. Οπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία, οι περισσότεροι από τους συλληφθέντες ήταν σε κατάσταση μέθης και συνελήφθησαν με τις κατηγορίες της ρατσιστικής συμπεριφοράς και της διατάραξης ειρήνης.

Τα πράγματα μάλιστα ξέφυγαν όταν ένας οπαδός, ο οποίος κι αυτός συνελήφθη, επιτέθηκε σε αστυνομικό, έχοντας μαζί του εργαλείο το οποίο χαρακτηρίστηκε όπλο που μπορούσε να προκαλέσει σωματικές βλάβες.

