Κιελίνι: Εγραψε ιστορία και έγινε ρέκορντμαν συμμετοχών με την εθνική Ιταλίας (pic)

Ο Τζόρτζιο Κιελίνι, μπορεί να μην κατάφερε να ολοκληρώσει το ματς με την Ελβετία λόγω τραυματισμού, αλλά πρόλαβε να γίνει ρέκορντμαν συμμετοχών σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα με την φανέλα της εθνικής Ιταλίας.

Ο αγώνας κόντρα στην Ελβετία ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστός για τον 36χρονο κεντρικό αμυντικό. Ο Κιελίνι έφτασε τις 14 συμμετοχές σε τελικές φάσεις Euro, τις περισσότερες από κάθε άλλον Ιταλό παίκτη, εκτός των γκολκίπερ.

Ετσι κατάφερε να ξεπεράσει τους Αντόνιο Κασάνο, Αλεσάντρο Ντελ Πιέρο και Πάολο Μαλντίνι, οι οποίοι είχαν από 13 εμφανίσεις σε Euro και να γίνει ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα με την φανέλα της εθνικής Ιταλίας.

Ωστόσο, το σπουδαίο αυτό επίτευγμα δεν κατάφερε να το γιορτάσει με τον τρόπο που θα ήθελε, καθώς κόντρα στους Ελβετούς, σκόραρε, πανηγύρισε έξαλλα, ξενέρωσε με την ακύρωση του τέρματος και στο τέλος αποχώρησε λόγω τραυματισμού.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως κορυφαίος Ιταλός σε συμμετοχές σε Euro παραμένει ο πολύπειρος «πορτιέρε», Τζανλουίτζι Μπουφόν, με 17.

