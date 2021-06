Ο Κριστιάνο τα είχε «πάρει» με τον Ζότα για την πάσα που δεν του έκανε (vid)

Αν και το έσπασε το ρεκόρ στο Euro και έφτασε και στα 106 τέρματα με τη φανέλα με το εθνόσημο, ο Κριστιάνο δεν κατάφερε να χωνέψει εύκολα τη φάση που ο Ζότα αρνήθηκε να του δώσει πάσα... μισό γκολ.

Οι Πορτογάλοι έστω και με τεράστια δυσκολία με τρία γκολ στο φινάλε κατάφεραν να φτάσουν στη νίκη (3-0) απέναντι στην Ουγγαρία το απόγευμα της Τρίτης.

Ο CR7 σκόραρε δις, έφτασε στα 11 τέρματα σε Euro ξεπερνώντας την κορυφαία επίδοση του Μισέλ Πλατινί με 9 γκολ σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έφτασε στα 106 γκολ με την εθνική ομάδα και είναι ο πρώτος με παρουσία σε 5 διαφορετικά Euro αλλά και με γκολ σε 5 διαφορετικά τουρνουά.

Επιπλέον, έγινε ο δεύτερος που βρίσκει δίχτυα σε 9 μεγάλες διοργανώσεις με την Πορτογαλία, όντας ο δεύτερος που το κάνει μετά τον Ασαμόα Γκιάν της Γκάνας, ενώ, έχει πανηγυρίσει και τις περισσότερες νίκες από κάθε άλλον παίκτη (12) στα χρονικά του Euro.

Παρ' όλα αυτά, στο πρώτο ημίχρονο ο Ζότα επέλεξε να κάνει μόνος του ένα καλό αριστερό σουτ που απομάκρυνε ο Γκουλάσι, με τον Κριστιάνο να περιμένει ολομόναχος μια πάσα την οποία δεν πήρε ποτέ. Ο εξτρέμ της Λίβερπουλ κατάλαβε ότι ο συμπατριώτης του... κρατούσε μούτρα για αρκετή ώρα.

Jota causing Ronaldo to do his celebration without even scoring😂 #HUNPOR pic.twitter.com/wRNzzSKu4g