Greenpeace: «Ζητάμε συγγνώμη για την εισβολή, οι ενέργειές μας είναι πάντα ειρηνικές» (vids)

Η «Greenpeace» θέλησε να απολογηθεί για την εισβολή του ακτιβιστή που προσγειώθηκε στο γήπεδο του Μονάχου πριν το ντέρμπι μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας.

Λίγο πριν από τη σέντρα ένας απρόσκλητος επισκέπτης έκανε την εμφάνιση του πάνω από το «Allianz Arena».

Συγκεκριμένα, αλεξιπτωτιστής της «Greenpeace» εισέβαλε στο γήπεδο (με το αλεξίπτωτό του να γράφει: «Διώξτε μακριά το πετρέλαιο. Greenpeace»), αλλά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως ενδεχομένως ο ίδιος θα περίμενε.

Κι αυτό διότι μπλέχτηκε στο καλώδιο της spider cam και λίγο έλειψε να πέσει πάνω στους θεατές. Μάλιστα, φέρεται να τραυμάτισε ελαφρά ένα άτομο κοντά στο γαλλικό πάγκο, το οποίο μεταφέρθηκε το ιατρείο του γηπέδου.

Ωστόσο, κατάφερε να προσγειωθεί στον αγωνιστικό χώρο και στο τέλος να απομακρυνθεί από την ασφάλεια του γηπέδου.

Πάντως, η «Greenpeace» φαίνεται πως δεν ήταν ενήμερη γι' αυτή την ενέργεια, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη από τον κόσμο, καθώς όπως τόνισε οι ενέργειες έχουν ειρηνικό σκοπό.

«Αυτή η δράση δεν είχε ποτέ σκοπό να διαταράξει το παιχνίδι ή να βλάψει τους ανθρώπους. Ελπίζουμε ότι κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Οι ενέργειές μας είναι πάντα ειρηνικές και μη βίαιες. Δυστυχώς, δεν πάνε όλα όπως είναι προγραμματισμένα, λυπόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά σε μήνυμά της.

A Greenpeace activist lands at Arena Munich with a parachute prior to the UEFA EURO 2020 group F preliminary round soccer match between France and Germany in Munich 😂 pic.twitter.com/UBlvQgIvuo

Greenpeace activist parachuted into the Allianz Arena just before the game started - debris from his apparatus hit Didier Deschamps & Guy Stéphan but both are fine. pic.twitter.com/8hF2dWTcN6