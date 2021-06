Γαλλία - Γερμανία: Αλεξιπτωτιστής... σοκάρει φιλάθλους και παίκτες (vid)

Απίθανα πράγματα στην Allianz Arena, αλεξιπτωτιστής χάνει τον έλεγχο και... σοκάρει παίκτες και φιλάθλους.

Τρομερά πράγματα στην Allianz Arena, λίγο πριν τη σέντρα του ντέρμπι του 6ου ομίλου ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία. Αλεξιπτωτιστής έχασε τον έλεγχο κι έκανε την προσγείωση στο γήπεδο τρομακτική για κόσμο και παίκτες.

Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9