Ουγγαρία – Πορτογαλία: Συγκλονιστική στιγμή με τους Ουγγρους να τραγουδούν τον εθνικό ύμνο παρά την τριάρα (vid)

Φοβερό highlight από τους ηττημένους Ούγγρους (παίκτες και οπαδούς), που παρά την τριάρα στο φινάλε από την Πορτογαλία, έγιναν μία γροθιά και τραγούδησαν για τη χώρα και την Εθνική τους.

Ο Ράφαελ Γκερέιρο και ο Κριστιάνο Ρονάλντο τους χάλασαν πραγματικά τη γιορτή. Η “Πούσκας Αρένα” έγινε το πρώτο κατάμεστο γήπεδο μετά την πανδημία του κορονοϊού, αλλά οι 67.215 φίλαθλοι που ουσιαστικά έπαιζαν εντός έδρας, δεν χάρηκαν με την ήττα από την Πορτογαλία.



Ωστόσο, μετά τη λήξη και παρά το ότι δέχτηκαν και τα τρία γκολ από το 84' και μετά, οι Ούγγροι παίκτες και οι συμπατριώτες τους στην εξέδρα, χάρισαν μία συγκλονιστική στιγμή. Οι διεθνείς παρατάχθηκαν μπροστά στο κοινό, έβαλαν το χέρι στο εθνόσημο και μαζί με τους οπαδούς τραγούδησαν τον εθνικό τους ύμνο.

Sensational support from the Hungarian fans! #beINEURO2020 #EURO2020 #HUNPOR



