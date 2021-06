Ουγγαρία - Πορτογαλία: Ιστορικός Κριστιάνο στο 5ο του Euro, αναλυτικά οι 11άδες

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκινά βασικός στην πρεμιέρα της Πορτογαλίας κόντρα στην Ουγγαρία και γράφει ιστορία ως ο πρώτος παίκτης που αγωνίζεται σε 5 Euro. Δείτε αναλυτικά τις 11άδες.

Πέρασαν 17 χρόνια από όταν συστήθηκε στο ευρωπαϊκό κοινό σε μια μεγάλη διοργάνωση. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να χτίζει την παρακαταθήκη του και μπορεί να νιώθει σαν να παίρνει και πάλι το «βάπτισμα του πυρός» όπως το 2004 στα γήπεδα της Πορτογαλίας, αλλά έχει φτάσει αισίως στα 5 Euro!

Ο CR7 βρίσκεται στη βασική 11άδα του Φερνάντο Σάντος για την πρεμιέρα κόντρα στην Ουγγαρία και με το πρώτο σφύριγμα θα έχει γράψει επίσημα ιστορία, ενώ αν σκοράρει θα διπλασιάσει τα ρεκόρ, ξεπερνώντας τον Μισέλ Πλατινί στην all-time κορυφή των σκόρερ σε τελική φάση.

Ουγγαρία (Μάρκο Ρόσι): Γκουλάτσι, Μπότκα, Όρμπαν, Ατίλα Σάλαϊ, Νάτζ, Λόβρεντσιτς, Κλάινχαϊσλερ, Σέφερ, Φιόλα, Άνταμ Σάλαϊ, Ρόλαντ Σάλαϊ

Πορτογαλία (Φερνάντο Σάντος): Πατρίσιο, Σεμέντο, Ντίας, Πέπε, Γκερέιρο, Ντανίλο, Καρβάλιο, Φερνάντες, Σίλβα, Ζότα, Κριστιάνο Ρονάλντο

