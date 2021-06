Αρναούτοβιτς: Κινδυνεύει μέχρι και με αποκλεισμό από το Euro (pic)

Με βαριά «καμπάνα» κινδυνεύει να τιμωρηθεί ο Μάρκο Αρναούτοβιτς σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι επιτέθηκε ρατσιστικά στον Αλιόσκι.

Η Αυστρία επικράτησε με 3-1 της Βόρειας Μακεδονίας, με την υπογραφή του Μάρκο Αρναούτοβιτς. Κατά τον πανηγυρισμό του ο 32χρονος επιθετικός ξέφυγε από τα όρια του πάθους της στιγμής, καθώς φαίνεται ότι έβρισε χυδαία τη μητέρα του Αλιόσκι.

«Γ…ω τη μάνα σου την Αλβανίδα», φέρεται να είπε σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλουν στη Σερβία. Από την πλευρά του πάντως, ο Αρναούτοβιτς, παραδέχθηκε ότι υπήρξαν ύβρεις, όμως, ξεκαθάρισε πως δεν είναι ρατσιστής...

«Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν είμαι ρατσιστής. Έχω φίλους σχεδόν σε κάθε χώρα και είμαι υπέρ της διαφορετικότητας. Όσο με ξέρουν, το ξέρουν καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά στα social media.

Πάντως όπως αναφέρουν οι «Τimes», η UEFA θα εξετάσει το επεισόδιο μεταξύ Αρναούτοβιτς και Αλιόσκι και μάλιστα θα ορίσει πειθαρχικό επιθεωρητή για την διερεύνηση του Αυστριακού επιθετικού. Αν αποδειχθεί ότι ο 32χρονος φορ επιτέθηκε ρατσιστικά στον αντίπαλο του, τότε δεν αποκλείεται η UEFA να τον αποβάλει από την διοργάνωση του Euro.

