Αγγλία: Με Κέιν και Μαγκουάιρ η προπόνηση, γυμναστήριο για Γκρίλις (vids)

Ο Χάρι Κέιν μετά το χτύπημα στο ματς με τους Κροάτες δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, ο Χάρι Μαγκουάιρ συνεχίζει να προπονείται κανονικά, όμως ο Τζακ Γκρίλις έμεινε στο γυμναστήριο.

Τα «τρία λιοντάρια» μετά την πρώτη τους νίκη σε πρεμιέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην 10η προσπάθειά τους, φτάνοντας στο 1-0 επί της Κροατίας στο «Γουέμπλεϊ» το μεσημέρι της Κυριακής, προετοιμάζονται πλέον για την βρετανική μάχη με την Σκωτία το βράδυ της Παρασκευής στο Λονδίνο.

Το πρωί της Τρίτης στην προπόνηση της ομάδας του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ συμμετείχε κανονικά τόσο ο Χάρι Κέιν παρά το χτύπημα που αποκόμισε στο ματς με τους Κροάτες λίγο μετά το γκολ του Στέρλινγκ, όσο και ο Μαγκουάιρ που είχε κριθεί ανέτοιμος και έμεινε εκτός αποστολής στο πρώτο ματς.

Μοναδικός απών, αφού έμεινε στο γυμναστήριο να δουλέψει μόνος του, ο Τζακ Γκρίλις της Άστον Βίλα.

Υπενθυμίζεται πως λίγο νωρίτερα είχε ανακοινωθεί η αντικατάσταση του Ντιν Χέντερσον από τον Άαρον Ράμσντεϊλ στην τριάδα των τερματοφυλάκων.

🚨 BREAKING🚨#ENG have started training but there is no Jack Grealish out with the squad today, but John Stones & Harry Kane are present pic.twitter.com/uUC5P0Imbm June 15, 2021

The #ENG team are in good spirits during their training session pic.twitter.com/ChODxgitPH — Football Daily (@footballdaily) June 15, 2021