Πολωνία - Σλοβακία: Απίθανη ενέργεια του Μακ και πρώτο αυτογκόλ τερματοφύλακα σε Euro (vid)

Ο πρώην εξτρέμ του ΠΑΟΚ, Ρόμπερτ Μακ, με απίθανη ενέργεια ενέργεια οδήγησε στο γκολ τη Σλοβακία στην πρεμιέρα της στο Euro με αντίπαλο την Τσεχία. Χρεώθηκε αυτογκόλ στον Σέζνι, το πρώτο στην ιστορία των Euro.

Η Σλοβακία αναμετρήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (14/6) με την Πολωνία στην Αγία Πετρούπολη για την πρεμιέρα των δύο ομάδων στο Euro και άνοιξε το σκορ στο 18ο λεπτό.

Μπορεί να χρεώθηκε αυτογκόλ στον Βόιτσεχ Σέζνι, αλλά όλα ξεκίνησαν από την απίθανη ενέργεια του Ρόμπερτ Μακ. Ο 30χρονος πρώην εξτρέμ του ΠΑΟΚ (2017-18) σκόραρε σε ένα γήπεδο που γνωρίζει καλά, καθώς φόρεσε τη φανέλα της Ζενίτ. «Άδειασε» τον Μπάρτος Μπερεζίνκι μπαίνοντας από αριστερά στην περιοχή, έκανε το σουτ με το δεξί, η μπάλα κόντραρε στον Κάμιλ Γκλικ, δοκάρι στο χέρι του Σέζνι και στα δίχτυα! Aυτό είναι το πρώτο αυτογκόλ τερματοφύλακα στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων, καθώς τα άλλα τρία (Γιαν Ζόμερ, Νοέλ Βαγιαδάρες και Αντόνι Θουμπιθαρέτα) ήταν σε Παγκόσμια Κύπελλα.

- Goalkeepers to score own goal at EUROs/World Cup



Wojciech Szczesny🇵🇱 (EURO 2020)

Yann Sommer (2018 World Cup)

Noel Valladares (2014 World Cup)

Andoni Zubizarreta (1998 World Cup)#POLSVK #EURO2020