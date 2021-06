Η πιο ωραία στιγμή στο Euro: Οπαδός της Ολλανδίας συνεχάρη οπαδό της Ουκρανίας για το γκολ του Γιαρμολένκο (vids)

Το χειροκρότημα όλων όσων ήταν στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα» κέρδισε το εκπληκτικό γκολ που σημείωσε ο Αντρί Γιαρμολένκο.

Η Ουκρανία έκανε ότι μπορούσε για να πάρει έστω τον βαθμό της ισοπαλίας αλλά πέντε λεπτά πριν το φινάλε, ο Ντάμφρις με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 3-0 και με αυτόν τον τρόπο έδωσε το πολύτιμο τρίποντο στην Ολλανδία.

Ωστόσο, αυτό που έκλεψε την παράσταση ήταν το εντυπωσιακό γκολ που πέτυχε ο Αντρί Γιαρμολένκο. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός της Γουέστ Χαμ, έστειλε την μπάλα εκεί που κάνει ιστό η αράχνη και έτσι έθεσε υποψηφιότητα για το κορυφαίο τέρμα της διοργάνωσης.

Το απίστευτο γκολ που σημείωσε ο Γιαρμολένκο ξεσήκωσε τους οπαδούς της Ουκρανίας αλλά κι αυτούς της Ολλανδίας. Μάλιστα ένας φίλος των «ορανιέ» πλησίασε έναν αντίπαλο οπαδό προκειμένου να του δώσει συγχαρητήρια.

The Dutch fan giving a thumbs-up, then a handshake and a ‘fair play, that was a belter’ to the celebrating Ukraine fan after the Yarmolenko goal is my tournament highlight so far pic.twitter.com/JVnbnnUcH9