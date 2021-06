Έρικσεν στην Gazzetta dello Sport: «Νιώθω καλύτερα αλλά θέλω να καταλάβω τι συνέβη» (pic)

Να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη, προσπαθεί ο Κρίστιαν Έρικσεν σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει η «Gazzetta dello Sport».

Χάρη στις γρήγορες κινήσεις του ιατρικού επιτελείου της εθνικής Δανίας, ο 29χρονος μεσοεπιθετικός, στον οποίο έγινε τεχνητή αναπνοή, κατάφερε να γλιτώσει από του χάρου τα δόντια.

Ο Έρικσεν διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Κοπεγχάγης ξεκίνησε μια σειρά αναλυτικών ιατρικών εξετάσεων, προκειμένου οι γιατροί να έχουν την πιο αναλυτική εικόνα για τους λόγους που προκάλεσαν την κατάρρευση του διεθνούς μέσου.

Η ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport» στο σημερινό της φύλλο, μεταφέρει τις πρώτες κουβέντες που είπε ο Δανός άσος της Ίντερ στον μάνατζερ του:

«Ευχαριστώ, δεν θα τα παρατήσω. Νιώθω καλύτερα τώρα αλλά θέλω να καταλάβω τι έγινε. Θέλω να πω ευχαριστώ για όσα έχεις κάνει για μένα», ήταν τα λόγια του Δανού.

Christian Eriksen to Gazzetta dello Sport: "Thank you, I won't give up. I feel better now - but I want to understand what's happened. I want to say thank you all for what you did for me". Eriksen was talking to his manager who reported Chris sentences from the hospital. 🇩🇰 pic.twitter.com/anWUjcbEtP