Αγγλία: Μετά από 29 χρόνια χωρίς παίκτη της Λίβερπουλ ή της Γιουνάιτεντ στην 11αδα (pic)

Για πρώτη φορά μετά από 29 χρόνια δεν βρίσκεται στην βασική ενδεκάδα της εθνικής Αγγλίας, παίκτης της Λίβερπουλ ή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Κροατία στις 16:00 (ANT1, Live Gazzetta) για την 1η αγωνιστική του 4ου ομίλου του Euro 2020.

Ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ παρέταξε σε 4-5-1 τους Πίφκορντ (Έβερτον) κάτω από τα δοκάρια, τους Γουόκερ (Μάντσεστερ Σίτι), Στόουνς (Μάντσεστερ Σίτι), Μινγκς (Άστον Βίλα) και Τρίπιερ (Ατλέτικο) στην άμυνα, τους Φίλιπς (Λιντς), Ράις (Γουέστ Χαμ), Στέρλινγκ (Μάντεστερ Σίτι), Μάουντ (Τσέλσι) και Φόντεν (Μάντσεστερ Σίτι) στη μεσαία γραμμή και στην κορυφή της επίθεσης τον Χάρι Κέιν (Τότεναμ).

Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι ότι ο 50χρονος τεχνικός των «λιονταριών» δεν συμπεριέλαβε για το αρχικό σχήμα της ομάδας κάποιον ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ ή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Τελευταία φορά που είχε να συμβεί κάτι τέτοιο σε μεγάλη διοργάνωση που συμμετείχε η Αγγλία, ήταν το 1992.

Εκτοτε υπήρχε πάντα κάποιος παίκτης των «Reds» ή των «κόκκινων διαβόλων» στο βασικό σχήμα. Το συνεχόμενο όμως αυτό σερί έλαβε τέλος σήμερα (13/06).

For the first time since 1992, no Liverpool or Man United player will start in a major tournament game for England 😳 pic.twitter.com/mskfpp9ngH