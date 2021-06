Γουέμπλεϊ: Ζητούν «διαβατήριο εμβολιασμού» από τα μεγάφωνα (vid)

Ο κόσμος έχει αρχίσει να καταφθάνει στο «Γουέμπλεϊ» για το ματς της Αγγλίας απέναντι στην Κροατία και οι υπεύθυνοι του γηπέδου από τα μεγάφωνα φροντίζουν να υπενθυμίζουν στους οπαδούς να έχουν μαζί τους το διαβατήριο εμβολιασμού.

Η ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ ξεκινά τις υποχρεώσεις της για το φετινό Euro με τους Κροάτες του Ζλάτκο Ντάλιτς στο «Γουέμπλεϊ», εκεί όπου υπάρχουν δυο απαράβατες προϋποθέσεις για να περάσει ο κόσμος στις εξέδρες.

Το «διαβατήριο εμβολιασμού» ή πρόσφατο αρνητικό τεστ κορονοϊού. Από τα μεγάφωνα, πάντως, έξω από το γήπεδο, υπενθυμίζεται σε όλους πως θα πρέπει να έχουν το απαραίτητο έγγραφο ανά χείρας προκειμένου να καταφέρουν να στηρίξουν την Αγγλία από την κερκίδα...

A first at a sports event in England - announcements about coronavirus vaccination certification which can be used to get into Wembley without needing a negative test for #EURO2020 #eng #cro pic.twitter.com/1RT82QsAGW