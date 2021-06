Πορτογαλία: Θετικός στον κορονοϊό ο Κανσέλο, στη θέση του ο Ντάλοτ

Ο Ζοάο Κανσέλο διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό κι έτσι τέθηκε «νοκ-άουτ» για τα ερχόμενα παιχνίδια της εθνικής Πορτογαλίας.

Πρόβλημα τελευταίας στιγμής προέκυψε για την εθνική Πορτογαλίας, καθώς στα τελευταία τεστ στα οποία υποβλήθηκαν οι παίκτες, διαγνώστηκε κρούσμα.

Συγκεκριμένα, όπως ενημέρωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Πορτογαλίας, ο 27χρονος δεξιός οπισθοφύλακας της Μάντσεστερ Σίτι, προσβλήθηκε από κορονοϊό κι έτσι δύσκολα θα προλάβει να είναι έτοιμος για τα επόμενα δύο παιχνίδια της εθνικής του ομάδας με Ουγγαρία (15/06, 19:00) και Γερμανία (19/06, 19:00) στο Euro 2020.

Ετσι τη θέση του πήρε ο 21χρονος Πορτογάλος πλάγιος μπακ της Μίλαν, Ντιόγκο Ντάλοτ. Θυμίζουμε ότι το συγκρότημα του Φερνάντο Σάντος, δίνει τον πρώτο του αγώνα στο Euro την Τρίτη (15/06, 19:00) με την Ουγγαρία.

