Έρικσεν: Η αποστολή της Γερμανίας στο πλευρό του Κρίστιαν (pic)

Όλη η αποστολή της εθνικής Γερμανίας με υψωμένους του αντίχειρες ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση στον Κρίστιαν Έρικσεν.

Η κατάρρευση του Κρίστιαν Έρικσεν στην αναμέτρηση των εθνικών Δανίας και Φινλανδίας «πάγωσε» όλον τον κόσμο, ενώ οι γιατροί έκαναν αγωνιώδεις προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή.

Τα νέα από την Κοπεγχάγη για την κατάσταση του 29χρονου είναι ενθαρρυντικά και σύσσωμη η ποδοσφαιρική κοινότητα στέλνει τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση.

Το ίδιο έπραξε και η εθνική Γερμανίας. Όλη η αποστολή της Μάνσαφτ με υψωμένους τους αντίχειρες τόνισε ότι οι σκέψεις των Γερμανών διεθνών βρίσκονται στον Έρικσεν, στον οποίον ευχήθηκαν ν' αναρρώσει γρήγορα.

Our thoughts are with you, @ChrisEriksen8.



Wishing you a speedy recovery! pic.twitter.com/8wUDuN4uhG