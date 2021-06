Euro 2020 – Αυστρία: Καταρρακτώδης βροχή ακύρωσε την προπόνησή της πριν το ματς (vid)

Στο Βουκουρέστι έριξε πολύ νερό, η μπάλα δεν κυλούσε και η προπόνηση των Αυστριακών παραμονή του ματς με τη Βόρεια Μακεδονία, ακυρώθηκε.

Την Κυριακή (19:00), η Αυστρία κάνει τη δική της πρεμιέρα στο Euro 2020 κόντρα στη Βόρεια Μακεδονία. Οι δύο χώρες παίζουν στη “Venue Arena” του Βουκουρεστίου, αλλά ο καιρός στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας αποδείχτηκε το Σάββατο περισσότερο άστατος απ' ό,τι θα ήθελαν οι Αυστριακοί. Η καταρρακτώδης βροχή που έπεσε στο γήπεδο, ακύρωσε την προπόνησή τους, καθώς η μπάλα δεν κυλούσε καν στο χορτάρι.

BREAKING: Austria canceled their official training at the National Arena tonight. Heavy rain in Bucharest left the pitch like this... #EURO2020 #Aut pic.twitter.com/w45f9E4fxT