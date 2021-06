Ιταλία: Ο Μαντσίνι πήρε μια διαλυμένη εθνική ομάδα και την έκανε «θηρίο»

Από το απόλυτο κάζο του 2018 και την απώλεια του εισιτηρίου για το Μουντιάλ, σε μια ομάδα που δείχνει ότι ανατρέπει και την παράδοση περί... κατενάτσιο και αποκλειστικού ενδιαφέροντος για την άμυνα.

Μόλις μια τριετία έχει περάσει από εκείνες τις κατάμαυρες ποδοσφαιρικές μέρες της Ιταλίας, όταν χάθηκε η θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 και ήρθε το μεγάλο ταρακούνημα στο οικοδόμημα του αθλήματος στη χώρα, προκειμένου η κατηφόρα να σταματήσει.

Έπρεπε να βρεθεί εκείνος ο βράχος που στην κατηφορική πορεία της εθνικής ομάδας της Ιταλίας προς τον πάτο. Εκεί όπου φυσικά έφτασε. Αυτός ο βράχος έπρεπε να σταθεί με δύναμη για να σταματήσει σε πρώτο βαθμό την τάση απόλυτης απογοήτευσης και να υπάρξει μια νέα ελπίδα. Ένα φως κάπου στον μακρινό ορίζοντα.

Και λέμε μακρινό, διότι τρία χρόνια στο ποδόσφαιρο είναι τεράστιο διάστημα για να προκληθούν αλλαγές που θα μπορούν να παρουσιάσουν κάτι το οποίο... θα έχει «σβήσει» μια προηγούμενη κατάσταση.

Κάπως έτσι συνέβη και με την «σκουάντρα ατζούρα» του Ρομπέρτο Μαντσίνι, επιβεβαιώνοντας από την πρεμιέρα του Euro πως πράγματι είναι έτοιμη για να πετύχει. Έτοιμη. Γιατί είναι άλλο αυτό και άλλο το «απόλυτα ικανή». Όσες ενδείξεις κι αν έχει κάποιος.

Ήταν απλά μια αρχή. Η οποία είτε θ' αποτελέσει οδηγό και σημάδι για τα επόμενα, είτε απλά ήταν μια... θετική περίσταση με τεράστια ανάγκη ν' αναλογιστούν άπαντες στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πως χρειάζεται συνέχεια και συνέπεια.

