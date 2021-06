Euro 2020: Με Μπόνο και Μποτσέλι η φαντασμαγορική τελετή έναρξης (pics & vid)

Ο διάσημος τενόρος Αντρέα Μποτσέλι και ο Bono των «U2» «έντυσαν» μουσικά τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης που έλαβε χώρα στο «Ολίμπικο» πριν από το Τουρκία-Ιταλία.

Φώτα, βεγγαλικά, γιγάντια μπαλόνια, εξέδρες με 17.000 φιλάθλους. Χορευτές, ορχήστρα, εντυπωσιακά εφέ. Το Euro 2020 είναι επιτέλους εδώ και το «Ολίμπικο» μεταμορφώθηκε σε πολυχώρος θεάματος για να καλωσορίσει τη γιορτή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, που άργησε ένα καλοκαίρι.

Μέσα σε πανηγυρικό κλίμα και υπό την τρομερή οργάνωση των Ιταλών, εμφανίστηκε μέσω εφέ ο Bono των U2, στους οποίους ανήκει το soundtrack της διοργάνωσης «We are the people», αλλά και ο διάσημος Ιταλος τενόρος, Αντρέα Μποτσέλι, ο οποίος τραγούδησε ζωντανά το «Nessun Dorma» και καθήλωσε το κοινό.

EURO 2020 Opening ceremony at the Olimpico in Rome! #EURO2020 pic.twitter.com/ADcB2yZZIE

#EURO2020 Opening ceremony before the UEFA EURO 2020 Group A football match between Turkey and Italy at the Olympic Stadium in Rome pic.twitter.com/AOgzUs8jhm