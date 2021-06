Καστροβίλι: Από τον κλασσικό χορό... στο Euro!

Ο Γκαετάνο Καστροβίλι ενημερώθηκε ανήμερα της πρεμιέρας του Euro πως θα είναι στην αποστολή της Ιταλίας. Τα μαθήματα χορού που έκανε πιτσιρικάς... έπιασαν τόπο!

Η Ιταλία ανοίγει το φετινό τουρνουά του καλοκαιριού, με την Ρώμη να φιλοξενεί το πρώτο παιχνίδι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται με αναβολή ενός έτους, αφού, με το ξέσπασμα της πανδημίας τους πρώτους μήνες του 2020 ήταν αδύνατο για τον θεσμό να λάβει χώρα όπως είχε προγραμματιστεί σε διάφορες μεγάλες πόλεις της Γηραιάς ηπείρου.

Με τους εμβολιασμούς να συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς, την ανθρωπότητα να έχει προσαρμοστεί σε μια νέα κανονικότητα και τις ποδοσφαιρικές Αρχές να έχουν πάρει τα μέτρα τους και για την επαναφορά του κόσμου στα γήπεδα, το Euro ανοίγει απόψε (22:00, ANT1) αυλαία και η Ιταλία κοντράρεται με την Τουρκία.

Ανέλπιστα, ένα παιδί από το Μπάρι, ο Γκαετάνο Καστροβίλι, κλήθηκε και συμπεριλήφθηκε εσπευσμένα στην αποστολή της «σκουάντρα ατζούρα» για το τουρνουά, με τον Λορέντζο Πελεγκρίνι να τραυματίζεται στην τελευταία προπόνηση της ομάδας του Μαντσίνι. Ο χαφ της Φιορεντίνα ενσωματώθηκε με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του στην Ρώμη και ξεκινάει για εκείνον ένα ταξίδι που... δεν μπορούσε με τίποτα να έχει φανταστεί όταν ως πιτσιρικάς έκανε μαθήματα κλασσικού χορού.

Gaetano Castrovilli called up by Italy for #EURO2020 🇮🇹 #ForzaViola 💜 #Fiorentina #ITA pic.twitter.com/esEefAMFLc

Κάτι το οποίο τον χαρακτηρίζει πέρα από τις τρομερές ικανότητες με τις οποίες συστήνεται ως κεντρικός μέσος που προωθεί πολύ γρήγορα και με ακρίβεια το παιχνίδι προς την επίθεση, είναι οι ντρίμπλες του. Δεν θα φοβηθεί να κάνει και την γνωστή «ρουλέτα» που έμαθε όλος ο κόσμος από τον Ζιντάν. Δεν θα φοβηθεί να ζαλίσει τον αντίπαλο στα πόδια. Δεν θα φοβηθεί τους απότομους ελιγμούς και θα πατήσει με δύναμη, ακριβώς όπως πρέπει και... όπως έμαθε από μικρό παιδί.

Αυτά τα μαθήματα δεν τα πήρε σε ακαδημία της ομάδας στη γειτονιά που μεγάλωσε, αλλά... στον κλασσικό χορό με τον οποίο ασχολήθηκε όντας πιτσιρίκος! Ο Γκαετάνο Καστροβίλι δηλώνει ακόμα και τώρα την αγάπη για τον χορό και έχει φροντίσει ώστε να του βγει σε καλό ό,τι έμαθε, στις κινήσεις που κάνει στο χορτάρι.

«Με βοηθάει πολύ με όσα κάνω στο γήπεδο. Οι κινήσεις μου είναι τέτοιες που προέρχονται και από τις προπονήσεις που έκανα στον χορό. Είχα ξεκινήσει κανονικά κλασσικό χορό όταν ήμουν παιδάκι» έχει αναφέρει και μπορεί η καριέρα που ακολουθεί να είναι παντελώς διαφορετική από αυτή ενός χορευτή, όμως δεν είναι λίγες οι φορές που βλέπουν ως έναν καλλιτέχνη στον άξονα.

Gaetano Castrovilli is having a ball in his first Serie A season.



Rising star ⭐️💜⚜️ pic.twitter.com/9QjPCIm6AL