Αγγλία: Προπονήθηκε κανονικά ο Μαγκουάιρ (vids)

Ο Χάρι Μαγκουάιρ από την Πέμπτη προπονείται κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα της εθνικής Αγγλίας και δείχνει σε καλή κατάσταση για να μπορεί να τον υπολογίζει ο Σάουθγκεϊτ για το ματς μετ ην Κροατία.

Ο διεθνής αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κουβαλούσε τραυματισμό από το τελευταίο κομμάτι της φετινής Premier League, όμως, έδειξε πως κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα και από την Πέμπτη βγήκε στο γήπεδο μαζί με τους υπόλοιπουςσυμπαίκτες του στην εθνική ομάδα.

Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Κροατία το μεσημέρι (16:00) της Κυριακής για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του φετινού Euro και ο Σάουθγκεϊτ φαίνεται πως θα τους έχει πλέον όλους στη διάθεσή του για τα μετόπισθεν...

Felt good to be back out there with the lads 💪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/dsUiSR6Dea