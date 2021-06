Φόντεν: «Με το νέο μαλλί μου λένε ότι μοιάζω με τον Έμινεμ και τον Γκασκόιν» (pic & vid)

Κανένα πρόβλημα να δεχτεί συγκρίσεις με τον Πολ Γκασκόιν ή τον Έμινεμ δεν έχει ο Φιλ Φόντεν, αλλά αναφερόμενος στο κούρεμά του τόνισε πως δεν είχε σκοπό να μιμηθεί κανέναν από τους δύο.

Η επιλογή Φιλ Φόντεν να βάψει τα κοντά μαύρα μαλλιά του ξανθά, όπως είχε κάνει ο «Γκάζα» στο EURO 1996, προκάλεσε… φρενίτιδα στα βρετανικά social media.

Οπως τόνισε ο νεαρός άσος της Μάντσεστερ Σίτι, δεν ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι τον σύγκριναν όχι μόνο με τον Γκασκόιν αλλά και με τον Έμινεμ. Ο ίδιος πάντως από την πλευρά του τόνισε πως δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτή τη σύγκριση, αν και σκοπός του δεν ήταν να τους μιμηθεί.

«Είχα το ίδιο κούρεμα εδώ και χρόνια. Θεώρησα πως χρειαζόμουν κάτι… νέο. Ξύπνησα σήμερα το πρωί και όλοι με συνέκριναν με τον Γκάζα και τον Έμινεμ, όμως αυτό ήταν κάτι εντελώς δικό μου και ο κόσμος το μετέτρεψε σε κάτι διαφορετικό.

Ο Γκασκόιν από την άλλη ήταν απίστευτος παίκτης, όλο το έθνος γνωρίζει καλά τι έχει κάνει για την Εθνική ομάδα. Δεν θα ήταν καθόλου άσχημο να φέρουμε λίγη απ’ τη… μαγεία του "Γκάζα" στο γήπεδο. Απ’ τη στιγμή που έβαψα τα μαλλιά μου σαν κι αυτόν, ας ελπίσουμε ότι θα μείνει η… αύρα του μέσα στην ομάδα μας».

"I've had a lot of comparisons to Gazza and Eminem" 😂



Phil Foden explains his new haircut pic.twitter.com/qdd2JfkhX4