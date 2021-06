Φαν ντε Μπέεκ: Εκτός Euro με πρόβλημα τραυματισμού!

Το χειρότερο δυνατό φινάλε σε μια απογοητευτική σεζόν για τον Ντόνι Φαν ντε Μπέεκ, αφού χάνει το Euro με πρόβλημα τραυματισμού!

Έπειτα από την τρομερά δύσκολη σεζόν κατά την οποία ουδέποτε κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη που ήθελε από τον Σόλσκιερ και δεν κατάφερε ν' αποκτήσει σημαντικό ρόλο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ήρθε και η αναποδιά με το Euro...

Ο Ντόνι Φαν ντε Μπέεκ, όπως ανακοίνωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ολλανδίας, δεν θα είναι στην αποστολή της εθνικής ομάδας για το φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Ναι μεν είχε κληθεί κανονικά, ήταν στον πάγκο στο φιλικό παιχνίδι με τους Σκωτσέζους, όμως, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει και το οποίο δεν διευκρινίστηκε, δεν του επιτρέπει να συμμετέχει στο Euro.

Ο αποκλεισμός του, ανακοινώθηκε το πρωί της Τρίτης, τρεις μέρες πριν από την έναρξη του καλοκαιριού τουρνουά...

🔶 Donny van de Beek misses EURO 2020

Van de Beek has to let the European Championship pass by. The midfielder is struggling with an injury. As a result, he is not available in time for EURO 2020. Frank de Boer will not call a replacement for Van de Beek.

Get well soon, Donny! 🙏