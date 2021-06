Ρίτσαρντς – Κιν: Απέκτησαν τη δική τους μίνι – σειρά και είναι ξεκαρδιστικοί! (vid)

Ο άλλοτε αμυντικός της Σίτι και ο παλαίμαχος χαφ της Γιουνάιτεντ πρόσφεραν γέλιο από το πρώτο κιόλας επεισόδιο της μίνι – σειράς τους ενόψει Euro! Ο Ρόι Κιν δεν βλέπει επιτυχημένη πορεία για την Αγγλία στην διοργάνωση...

Ήταν δίκαιο κι έγινε πράξη!

Ο κόσμος το ζητούσε, οι παραγωγοί του SkySports το σκέφτηκαν, το αποφάσισαν κι έβαλαν τους Μίκα Ρίτσαρντς και Ρόι Κιν σε μια μίνι – σειρά να μιλούν για το ποδόσφαιρο και να τσακώνονται μόνιμα, όπως το έκαναν όλη τη σεζόν!

Ο πρώην αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι δεν σταματάει να γελάει και μόνο που τον ακούει κανείς διασκεδάζει. Ο Κιν δεν χάνει ευκαιρία να του πάει κόντρα και ο Ιρλανδός καταλήγει στο συμπέρασμα πως δεν βλέπει την Αγγλία να διεκδικεί το τρόπαιο του φετινού Euro...

🚨 𝐌𝐢𝐜𝐚𝐡 & 𝐑𝐨𝐲'𝐬 𝐑𝐨𝐚𝐝 𝐭𝐨 𝐖𝐞𝐦𝐛𝐥𝐞𝐲: Episode 1 🚨



The #EURO2020 road-trip we've been waiting for 😍@MicahRichards & Roy Keane hit the road to chat all things EUROs, and episode one is all about @England 🦁



There will be a new ep dropping every day 👀 pic.twitter.com/lEu5Qwr7VT