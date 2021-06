Ο Βέρνερ βρήκε δίχτυα μετά από 46 ημέρες (vid)

Χρειάστηκαν να περάσουν 46 ημέρες προκειμένου ο Τίμο Βέρνερ να επιστρέψει στα γκολ!

Λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Euro, η Γερμανία έδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση καθώς επικράτησε με το εμφατικό 7-1 της Λετονίας.

Ενα από τα γκολ των «πάντσερ» πέτυχε ο Τίμο Βέρνερ. Ο Γερμανός επιθετικός κατάφερε να βρει δίχτυα στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 6-0.

Ωστόσο, το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως ο 25χρονος επιθετικός σκόραρε σχεδόν μετά από ενάμιση μήνα. Τελευταία φορά που είχε πετύχει γκολ ήταν στις 24 Απριλίου, στον αγώνα της Τσέλσι με την Γουέστ Χαμ.

Timo Werner's Beautiful Goal to put Germany 6-0 up against Latvia pic.twitter.com/GNFTE4dcxa