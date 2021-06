Ποδοσφαιρικός “πόλεμος” Ουκρανίας-Ρωσίας για τη φανέλα της πρώτης στο EURO (vid & pic)

Η Ουκρανία τοποθέτησε χάρτη με την Κριμαία στην εμφάνισή της για το EURO και οι Ρώσοι που την προσάρτησαν το 2014, αντέδρασαν οργισμένα, με την UEFA επισήμως να μην έχει πάρει ακόμα θέση.

Η Ουκρανία άφησε να διαρρεύσει τεχνηέντως η εμφάνιση της για το EURO 2020 και έχει προκαλέσει την οργή της Ρωσίας. Οι δύο χώρες βρέθηκαν το 2014 σε εμπόλεμη σύρραξη, η οποία είχε συνέπεια την προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας από τους Ρώσους. Η διαμάχη αυτή δεν έχει πάψει και η παγκόσμια κοινότητα δεν έχει αποδεχτεί την ενέργεια της Ρωσίας. Ωσπου τώρα οι Ουκρανοί αποφάσισαν να βάλουν στη φανέλα τους, με μορφή υδατογραφήματος, έναν χάρτη της χώρας τους, συμπεριλαμβάνοντας και την Κριμαία. Και κάπως έτσι άνοιξε ο ασκός του Αιόλου...



Οι Ρώσοι διαμαρτυρήθηκαν στην UEFA, αλλά οι Ουκρανοί ισχυρίζονται ότι δεν έχουν παραβιάσει κάποιο πρωτόκολλο και ότι όλα έχουν γίνει νόμιμα, καθώς έχουν πάρει πρωτίστως το ΟΚ της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας. Και δεν είναι μόνο ο χάρτης που έχει προκαλέσει τους Ρώσους. Στη φανέλα τους οι Ουκρανοί έχουν γράψει... “Glory to Ukraine” και “Glory to the heroes”, δύο μότο τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στις προ λίγων ετών πολεμικές συγκρούσεις.







Αν και η UEFA έχει προνοήσει, ώστε οι δύο Εθνικές να μην διασταυρωθούν τουλάχιστον έως τα προημιτελικά της διοργάνωσης, η κίνηση των Ουκρανών πυροδοτεί ξεκάθαρα ένα νέο διπλωματικό επεισόδιο και μάλιστα το κάνει με όχημα το ποδόσφαιρο, κάτι που λογικά θα έπρεπε να απαγορεύεται από τη διοργανώτρια αρχή, ασχέτως με το ποια χώρα έχει δίκιο. Σε πρώτη φάση πάντως η αμερικανική πρεσβεία στο Κιέβο έκανε retweet την ανάρτηση των Ουκρανών στο Twitter με τη νέα εμφάνιση. Λογικά η υπόθεση δεν θα λήξει εδώ και θα υπάρξει συνέχεια..