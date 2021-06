Αντιδράσεις στην Βόρεια Μακεδονία για τη νέα φανέλα της εθνικής και επιστροφή στην παλιά εμφάνιση (pics)

Εντονες αντιδράσεις του κόσμου προκάλεσε η νέα φανέλα της Βόρειας Μακεδονίας, ενόψει του Euro, με αποτέλεσμα οι ποδοσφαιριστές να αγωνιστούν με τις παλιές τους και όχι με τις νέες του εμφανίσεις.

Η Βόρεια Μακεδονία ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο της όχι μόνο στο Euro αλλά και γενικότερα στα τελικά οποιασδήποτε ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Γι' αυτό και οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας θέλησαν να σχεδιάσουν μία νέα και ιδιαίτερη φανέλα για το μεγάλο αυτό γεγονός. Μόνο που το αποτέλεσμα δεν τους δικαίωσε...

Συγκεκριμένα, οι νέες εμφανίσεις ήταν εντελώς διαφορετικές από τις προηγούμενες που φορούσαν τα προηγούμενα χρόνια οι παίκτες της Βόρειας Μακεδονίας. Το κόκκινο χρώμα αντικαταστάθηκε από το μπορντό, ενώ υπήρχαν ακόμα και διαφοροποιήσεις στο σήμα.

Αυτό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τον κόσμο, ο οποίος ζήτησε την άμεση αλλαγή της φανέλας. Ο πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Στέβο Πενταρόφσκι άκουσε τα παράπονα και την δυσαρέσκεια των φιλάθλων και αφού απολογήθηκε για το αποτέλεσμα, ξεκαθάρισε ότι οι παίκτες δεν θα φορέσουν τη συγκεκριμένη εμφάνιση στο Euro, καθώς θα επιστρέψουν στην «κλασσική» κόκκινη φανέλα.

The Macedonian president presented Pope Francis with the new NT jersey today. Only the back of the jersey was released as an official photo. However, journalists also got a look at the front while it was laying on a table.



Odd color. It looks more like what Portugal would wear. pic.twitter.com/Z1GggWGBOD