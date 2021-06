Ο Γκριεζμάν απέκτησε στο Football Manager τον Μπαπέ στη Νιουκάστλ για 134 εκατ. ευρώ (vid)

Ο Αντουάν Γκριεζμάν είπε στον συμπατριώτη του Κιλιάν Μπαπέ, ότι τον αγόρασε στο Football Manager, στη Νιουκάστλ έναντι 134 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά η αντίδραση του επιθετικού της Παρί Σεν Ζερμέν, δεν ήταν αυτή που θα περίμενε ο άσος της Μπαρτσελόνα.

Ο Αντουάν Γκριεζμάν είναι φανατικός του Football Manager. Οταν δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις με την ομάδα του και βρίσκει ελεύθερο χρόνο, δεν χάνει την ευκαιρία να γίνει «προπονητής»!

Ο Γάλλος επιθετικός της Μπαρτσελόνα, στο δημοφιλές παιχνίδι, κοουτσάρει τη Νιουκάστλ, με την οποία έχει καταφέρει να κατακτήσει 5 τίτλους (Premier League, FA Cup, Champions League, Community Shield και Σούπερ Καπ).

Βέβαια για να φτάσει σε τόσες κατακτήσεις με τις «καρακάξες» χρειάστηκε να βάλει και αρκετά βαθιά το χέρι στην τσέπη για μεταγραφές. Μία από τις ακριβότερες ήταν αυτή του Κιλιάν Μπαπέ.

Ο νεαρός αστέρας της Παρί Σεν Ζερμέν, αποκτήθηκε από τη Νιουκάστλ του Γκριεζμάν, έναντι 134 εκατομμυρίων ευρώ. Οταν μάλιστα ο επιθετικός των «μπλαουγκράνα» το είπε αυτό στον Μπαπέ, εκείνος δεν αντέδρασε όπως θα περίμενε ο συμπατριώτης του.

«Νιουκάστλ; Δεν έχει και πολύ ζέστη εκεί, έχει κρύο...», είπε χαριτολογώντας ο 22χρονος επιθετικός των Παριζιάνων στον Γκριεζμάν.

