Μπεν Γουάιτ ο αντι-Άρνολντ στην εθνική Αγγλίας για το Euro (pic)

Ο τραυματισμός του Αλεξάντερ Άρνολντ, ανάγκασε τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ να τον αποκλείσει από την αποστολή της εθνικής Αγγλίας για το Euro και να καλέσει στην θέση του τον Μπεν Γουάιτ.

Ο Αλεξάντερ - Άρνολντ έπαιξε κανονικά στο φιλικό με την Αυστρία, όμως έγινε αλλαγή στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης καθώς ένιωσε ενοχλήσεις.

Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν μετά και τις εξετάσεις που υποβλήθηκε, καθώς τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπέστη σοβαρό τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο και πως θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για έξι εβδομάδες.

Ετσι, ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ βλέποντας τον δεξιό οπισθοφύλακα της Λίβερπουλ να βγαίνει «νοκ-άουτ» ενόψει του Euro, αποφάσισε να καλύψει το κενό του, καλώντας στην αποστολή του Μπεν Γουάιτ.

Ο 23χρονος αμυντικός της Μπράιτον, εντυπωσίασε με τις φετινές του εμφανίσεις, τον ομοσπονδιακό τεχνικό των «λιονταριών», ενώ η δυνατότητα να αγωνιστεί τόσο σαν αμυντικός μέσος αλλά και σαν κεντρικός αμυντικός, του έδωσαν το προβάδισμα έναντι των Τζέιμς Γουόρντ, Τζέσι Λίγνκαρντ και Μπεν Γκόντφρεϊ.

Congratulations @ben6white, you're heading to #EURO2020 with the #ThreeLions! pic.twitter.com/HeZ7YKrY8x