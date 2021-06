Η Championship «στέλνει» περισσότερους παίκτες στο Euro από τη Ligue 1 (pic)

Κι όμως. Η δεύτερη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου έχει περισσότερους ποδοσφαιριστές στο Euro απ' ότι έχει η πρώτη κατηγορία της Γαλλίας.

Η ομάδα με τους περισσότερους διεθνείς ποδοσφαιριστές στο φετινό Euro είναι η Τσέλσι, με 17 παίκτες. Συνολικά, 118 παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας θα πάρουν μέρος στο προσεχές Euro. Η Premier League έχει και τους περισσότερους εκπροσώπους από κάθε άλλη ευρωπαϊκή διοργάνωση, γι' αυτό και δικαιολογημένα βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Ακολουθεί η Bundesliga, η οποία «στέλνει» 90 ποδοσφαιριστές στο Euro, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η Serie A με 70. Στην τέταρτη θέση συναντάμε την Ισπανία και συγκεκριμένα τη La Liga με 39 ποδοσφαιριστές, ενώ μία από τις εκπλήξεις είναι η θέση της Ρωσίας.

Η πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου της Ρωσίας είναι στην 5η θέση, καθώς έχει στο Euro 32 ποδοσφαιριστές. Ωστόσο το αξιοσημείωτο της υπόθεσης βρίσκεται αλλού.

Στο γεγονός ότι η Ligue 1, η οποία ανήκει στα Top-5 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχει τους λιγότερους ποδοσφαιριστές στο Euro, απ' ότι έχει η Championship.

Συγκεκριμένα, η δεύτερη κατηγορία πρωταθλήματος έχει 31 ποδοσφαιριστές ενώ η Ligue 1 δύο λιγότερους. Κάπου εδώ να θυμίσουμε ότι όσον αφορά τη χώρα μας, ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα της «SL1» που «στέλνει» παίκτες στο Euro 2021.

🌍Leagues with the most players at #EURO2020:



118🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿: Premier League

90🇩🇪: Bundesliga

70🇮🇹: Serie A

39🇪🇸: LaLiga

32🇷🇺: Russian PL

31🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿: Championship

29🇫🇷: Ligue 1#PL | #EFL pic.twitter.com/SA6xfDl4Cb