Ξεκάθαρο φαβορί για την κατάκτηση του Euro η Γαλλία, ακολουθεί το Βέλγιο (pic & vid)

Η εθνική ομάδα της Γαλλίας φαίνεται πως έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του φετινού Euro, σύμφωνα με στατιστική εταιρεία

Την Παρασκευή (11/06) το Euro κάνει σέντρα στο «Ολίμπικο» της Ρώμης με τον αγώνα Τουρκία – Ιταλία. Eναν ολόκληρο μήνα (από τις 11/06 μέχρι τις 11/07) θα παρακολουθήσουμε τις 24 κορυφαίες εθνικές ομάδες της Ευρώπης να διεκδικούν το θρόνο της Ευρώπης.

Ποια ομάδα είναι όμως το φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου; Σύμφωνα με την κορυφαία εταιρεία αθλητικών τεχνολογιών στην αγορά πολυμέσων και τεχνολογίας «Stats Penform», οι Γάλλοι έχουν τον πρώτο λόγο, με ποσοστό 20,5%, για να φτάσουν στον τελικό και να το κατακτήσουν.

Ακολουθεί η εθνική ομάδα του Βελγίου με ποσοστό 15,7% ενώ την πεντάδα με τα φαβορί συμπληρώνουν οι Ισπανία (11,3%), Γερμανία (9,8%) και Πορτογαλία (9,6%).

Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως η εθνική Αγγλίας, ναι μεν βρίσκεται στην πρώτη 10αδα της σχετικής λίστας, αλλά σύμφωνα με την συγκεκριμένη στατιστική εταιρεία έχει μόνο 5,2% πιθανότητες για να σηκώσει το Euro.

20.5% - Based on our Stats Perform prediction model, we give France the highest chance of winning #EURO2020 (20.5%), followed by Belgium (15.7%) & Spain (11.3%). Calculation.



For more info on how the Stats Perform Predictor is calculated, click here: https://t.co/klelo4Kei4 pic.twitter.com/KRks8osaT5