Τσέλσι: Η ομάδα με τους περισσότερους παίκτες στο Euro!

Η ομάδα με τους περισσότερους διεθνείς ποδοσφαιριστές στο φετινό Euro είναι η Τσέλσι, με τέσσερις συλλόγους της Premier League να έχουν διψήφιο αριθμό παικτών στο τουρνουά!

Οι «μπλε» του Λονδίνου και Πρωταθλητές Ευρώπης θα εκπροσωπηθούν περήφανα από 17 ποδοσφαιριστές στο προσεχές Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου, σε μια εβδομάδα από σήμερα.

Η Τσέλσι είναι η κορυφαία ομάδα στο κομμάτι των παικτών που στέλνει στο τουρνουά που διεξάγεται το φετινό καλοκαίρι με έναν χρόνο αναβολή λόγω του κορονοϊού που ξέσπασε μέσα στο 2020.

Δεύτερη έρχεται η φιναλίστ του φετινού Champions League, Μάντσεστερ Σίτι, που θα έχει να παρακολουθήσει και να αισθανθεί υπερήφανη για 15 από τους ποδοσφαιριστές της, ενώ, οι Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ θα στείλουν από 10 παίκτες στο Euro.

Μπάγερν και Γιουβέντους θα έχουν 14 και 12 ποδοσφαιριστές αντίστοιχα, η Ντινάμο Κιέβου θα στείλει 11, ενώ, από 10 θα έχουν οι Ντόρτμουντ και Γκλάντμπαχ.

Όσο για την Πρωταθλήτρια Ιταλίας, Ίντερ, θα έχει 9 εκπροσώπους στην μεγάλη διοργάνωση...

