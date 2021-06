Αγγλία: Μπέλιγχαμ, ο πρώτος 17χρονος που βγάζει 90λεπτο μετά από 140 χρόνια! (pic & vid)

Λίγες εβδομάδες πριν ενηλικιωθεί, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ έπαιξε και στα 90' στο φιλικό με την Αυστρία κι έπιασε μια ιστορική επίδοση για την εθνική Αγγλίας που κρατούσε 140 ολόκληρα χρόνια!

Στα 17 του ζει το απόλυτο ποδοσφαιρικό όνειρο. Μεταγραφή-ρεκόρ από τη Μπέρμιγχαμ στη Ντόρτμουντ, απόσυρση του αριθμού του στον αγγλικό σύλλογο, βασικός σε ομίλους και νοκ-άουτ Champions League, Κυπελλούχος Γερμανίας. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ έχει μπει από νωρίς στα βαθιά σε συλλογικό επίπεδο και αποδεικνύει ότι... κολυμπάει υπέροχα και με την εθνική Αγγλίας, την οποία θα εκπροσωπήσει πιθανότατα ως βασικός στο ερχόμενο Euro.

Έχοντας ήδη κάνει ντεμπούτο στα τέλη του 2020, ο νεαρός χαφ ξεκίνησε για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα των Τρίων Λιονταριών στο φιλικό απέναντι στην Αυστρία (1-0) και μάλιστα έβγαλε όλο το 90λεπτο, γράφοντας αυτόματα ιστορία.

Την τελευταία φορά που ένας 17χρονος έπαιξε και στα 90' ενός αγώνα της εθνικής Αγγλίας, είχαμε 19ο αιώνα! Συγκεκριμένα, αυτό συνέβη το 1881, δηλαδή 140 ολόκληρα χρόνια πριν, όταν ο Θέρστον Ρόστρον είχε παίξει σε ένα ματς απέναντι στη Σκωτία. Ακόμη ένα αδιανόητο παράσημο για τον Μπέλιγχαμ, ο οποίος κλείνει τα 18 του στις 29 Ιουνίου.

