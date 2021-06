Αγγλία – Αυστρία: Ο φρουρός με την πιο «ψαρωτική» μάσκα που έγινε viral (pic)

Ο MVP του φιλικού μεταξύ Αγγλίας και Αυστρίας ήταν δικαιωματικά ένας steward και η απίθανη μάσκα-ψεύτικο πρόσωπο που φόρεσε κι έγινε viral στα social media.

Όσοι επέλεξαν να παρακολουθήσουν το φιλικό Αγγλία-Αυστρία για να δουν πόσο ευσταθεί φέτος το… κλασικό «it’s coming home», ατύχησαν. Η ομάδα του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ νίκησε μεν, προβλημάτισε δε με το θέαμα που παρουσίασε και τις φάσεις που δέχθηκε στο πρώτο φιλικό τεστ ενόψει Euro, ενώ το ο τραυματισμός του Αλεξάντερ-Άρνολντ στο φινάλε ήρθε για να… δέσει το γλυκό.

Μέσα σε όλα αυτά, την πιο αστεία και πετυχημένη νότα, την χάρισε ένας από τους stewards που βρισκόταν εν ώρα καθήκοντος στο γήπεδο του Μίντλεσμπρο.

Ο εν λόγω τύπος φάνηκε στο τηλεοπτικό πλάνο την ώρα που εκτελούσε ένα πλάγιο ο Αλεξάντερ-Άρνολντ και έκανε «θραύση» με την απίθανη μάσκα του, που τον έκανε να μοιάζει βγαλμένο από το Super Mario Bros.

Ψεύτικη μύτη, πυκνό μουστάκι, όλα αυτά αρμονικά με το στυλ που παρακολουθούσε το παιχνίδι και τα γυαλιά του, δίνοντας, έτσι, υλικό για ατελείωτα memes και χιουμοριστικά σχόλια στο twitter.

This steward man of the match for me tonight #ItsComingHome #ENGAUT pic.twitter.com/LbnXDnMWnV

They really got Luigi in as a steward for the England game pic.twitter.com/rPLQKLf6pf