Εθνική Ελπίδων: Η ώρα της κλήρωσης του EURO 2027 και τα γκρουπ δυναμικότητας
Σημαντική μέρα η σημερινή για την Εθνική Ελπίδων, αφού στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο Sava στο Βελιγράδι η κλήρωση της τελικής φάσης του EURO U21 2027.
Η Κ21 θα μάθει τους αντιπάλους της, στη μεγάλη επιστροφή της σε τελική φάση της διοργάνωσης ύστερα από 25 χρόνια.
Η κλήρωση που θα καθορίσει τους τέσσερις ομίλους της τελικής φάσης του EURO U21 2027 θα μεταδοθεί ζωντανά σε live streaming από την UEFA.
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Η Ελλάδα, με τον συντελεστή βαθμών της, βρίσκεται στο 3ο γκρουπ δυναμικότητας της κλήρωσης της τελικής φάσης. Αναλυτικά:
1ο Γκρουπ
Ισπανία (Συντελεστής 40,415)
Γερμανία (39,670)
Αγγλία (39,248)
Πορτογαλία (37,635)
2ο Γκρουπ
Γαλλία (37,296)
Ιταλία (35,886)
Ολλανδία (33,441)
Κροατία (32,702)
3ο Γκρουπ
Πολωνία (32,649)
Ελλάδα (31,642)
Φινλανδία (31,486)
Νορβηγία (31,471)
4ο Γκρουπ
Βέλγιο (30,517)
Τσεχία (29,607)
Σερβία (Θέση A1, 24,991)
Αλβανία (Θέση B1, 24,521)
Η κλήρωση θα χωρίσει τις συνδιοργανώτριες χώρες, Αλβανία και Σερβία, καθώς και τις 14 ομάδες που εξασφάλισαν την πρόκριση, σε τέσσερις ομίλους των τεσσάρων ομάδων για την τελική φάση, η οποία θα διεξαχθεί από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου. Οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα προκριθούν στη φάση των νοκ άουτ.
Τα γκρουπ δυναμικότητας έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τη θέση των ομάδων στην κατάταξη U21 της UEFA. Η κλήρωση θα σχηματίσει τέσσερις ομίλους των τεσσάρων ομάδων, με κάθε όμιλο να περιλαμβάνει μία ομάδα από κάθε γκρουπ δυναμικότητας.
Περιορισμοί της κλήρωσης (συνδιοργανώτριες χώρες)
Η Σερβία έχει τοποθετηθεί στη θέση A1. Ως εκ τούτου, ο όμιλος A δεν είναι διαθέσιμος για τις υπόλοιπες ομάδες του 4ου γκρουπ δυναμικότητας, καθώς δεν μπορεί να κληρωθεί σε αυτόν άλλη ομάδα από το ίδιο γκρουπ.
Η Αλβανία έχει τοποθετηθεί στη θέση B1. Ως εκ τούτου, ο όμιλος B δεν είναι διαθέσιμος για τις υπόλοιπες ομάδες του 4ου γκρουπ δυναμικότητας, καθώς δεν μπορεί να κληρωθεί σε αυτόν άλλη ομάδα από το ίδιο γκρουπ.
Σε ποια γήπεδα θα διεξαχθούν οι αγώνες σε του EURO U21;
Αλβανία
Arena Kombëtare, Τίρανα
Arena e Demave, Τίρανα
Elbasan Arena, Ελμπασάν
Stadium Loro Boriçi, Σκόδρα
Σερβία
Beograd Stadium, Βελιγράδι
Bačka Stadium, Bačka Topola
Loznica Stadium, Λόζνιτσα
Leskovac Stadium, Λέσκοβατς
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