Μετά και τον τελικό του Champions League, το ποδόσφαιρο περνάει από το συλλογικό επίπεδο σε αυτό των εθνικών ομάδων και του επερχόμενου Euro. Κι ο Μάνουελ Νόιερ με τη σειρά του ετοιμάζεται να φορέσει τα… διεθνή γάντια του, τα οποία θα είναι πιο ξεχωριστά από ποτέ.

Ο κίπερ των Πάντσερ πρόκειται να φτάσει τις 100 συμμετοχές με την εθνική Γερμανίας (έχει 98) και θα το κάνει καλώς εχόντων είτε στα δύο φιλικά προετοιμασίας με Δανία (2/6) και Λετονία (7/6), είτε στα ματς του ομίλου-«φωτιά» με Γαλλία, Πορτογαλία και Ουγγαρία. Έτσι, για αυτή την περίσταση η εταιρεία ένδυσης της Νασιονάλμανσαφτ, Adidas, έχει σχεδιάσει τα πιο special γάντια για τον τερματοφύλακα της Μπάγερν, με τα σχέδια να διαρρέουν στο twitter από την ιστοσελίδα «Footy Headlines».

Ο 36χρονος Νόιερ θα γίνει ο 13ος παίκτης του κλαμπ των «100άρηδων» στην ιστορία της Γερμανίας και 1ος τερματοφύλακας. Από τους εν ενεργεία παίκτες μόνο οι Λούκας Ποντόλσκι (130), Τόνι Κρόος (101) και Τόμας Μίλερ (100) έχουν καταγράψει περισσότερες συμμετοχές. Στο Νο1 παραμένει σταθερά ο Λόταρ Ματέους (150).

Δείτε τα εντυπωσιακά γάντια:

Adidas are set to release a pair of special-edition goalkeeper gloves to celebrate Manuel Neuer's 100th international cap [Footy Headlines] pic.twitter.com/WaMhazbvxR

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 30, 2021