Στροφή 180 μοιρών μέσα σε λίγες ώρες από τον Ματάις Ντε Λιχτ, αναφορικά με το εμβόλιο του Covid-19 και κατά πόσο πρόθυμος είναι να το κάνει ενόψει Euro 2020. Ο αμυντικός της Γιουβέντους είναι ένας από τους έξι παίκτες της εθνικής Ολλανδίας που εναντιώνονταν στον εμβολιασμό, δηλώνοντας στο «ESPN» ότι «ο καθένας είναι υπεύθυνος για το σώμα του» και πως ο ίδιος δεν πρόκειται να το κάνει από τη στιγμή που είναι προαιρετικό, διότι έτσι κι αλλιώς ο ίδιος δεν συναναστρέφεται με μεγάλο κύκλο ανθρώπων.

Οι δηλώσεις του, όμως, μάλλον «χτύπησαν» άσχημα στην ολλανδική ομοσπονδία και την κοινή γνώμη, προκαλώντας τον 23χρονο σέντερ μπακ να ανακαλέσει πλήρως και να… υποσχεθεί οριστικά ότι θα κάνει το εμβόλιο το συντομότερο δυνατόν.

«Στην τελευταία μου συνέντευξη, δεν ήμουν ξεκάθαρος στην απάντησή μου. Για να ξεκαθαρίσω τα πράγματα: Είμαι υπέρ του εμβολιασμού για τον Covid-19 και θα το κάνω όσο πιο σύντομα γίνεται».

In my recent interview, I was not clear with my response. In order to clear any doubts: I am absolutely in favour of the COVID-19 vaccination and will take it as soon as possible.

