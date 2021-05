Με Σφιντέρσκι η αποστολή της εθνικής Πολωνίας για το Euro (pic)

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι, ο οποίος πρόσφατα έγραψε τις πρώτες του συμμετοχές, πετυχαίνοντας μάλιστα και γκολ, πήρε την κλήση ενόψει της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Με αυτόν τον τρόπο ο 24χρονος φορ εξαργυρώνει και την πολύ καλή χρονιά του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ (11 γκολ και 8 συμμετοχές σε 48 συμμετοχές).

Απόντος του τραυματία Κριστόφ Πιάτεκ στην αποστολή για την θέση του φορ κλήθηκαν οι Λεβαντόφσκι, Μίλικ, Σφιντέρσκι, Σβιέρτσοκ και Κονάσκι.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από την πλευρά της έστειλε τα συγχαρητήρια της στον Σφιντέρσκι γι' αυτό το σπουδαίο του επίτευγμα.

