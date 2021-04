Τρελό σκηνικό στη Αρένα του Βουκουρεστίου, όταν ο δυνατός αέρας... σήκωσε το σκηνικό που έπεσε πανω στο κύπελλο του Euro. Πανικόβλητοι οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδίας... έτρεχαν να πιάσουν το κύπελλο, το οποίος όμως δεν έπαθε ζημιές και θα εμφανιστεί ξανά σε λίγους μήνες.

SCENES! The Euro 2020 trophy fell to the ground during a live broadcast in Bucharest! Bring it home! pic.twitter.com/gWUUqskO9i

Emanuel Roşu (@Emishor) April 25, 2021